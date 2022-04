Football féminin: Le Luxembourg fait plier la Macédoine du Nord

Mis en difficulté par un ballon glissé dans le dos de sa défense, le Luxembourg a été immédiatement cueilli à froid par un but de Hristina Joshevska, dès la première minute (0-1, 1re). Après une entame timide, les filles de Dan Santos ont pris les commandes grâce à l’entente du duo Marta Estevez Garcia-Amy Thompson. La première a d’abord adressé une jolie transversale à la seconde, certainement la plus petite joueuse sur le terrain, qui a égalisé de la tête (1-1, 28e). Le duo a récidivé quelques minutes plus tard et Amy Thompson a conclu d’une demi-volée dans la surface (2-1, 45e).