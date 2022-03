Coronavirus : Le Luxembourg ferme ses commerces et lieux de sortie

LUXEMBOURG - Xavier Bettel a annoncé la fermeture de tous restaurants, cafés, bars, discothèques et cinéma. Hormis quelques exceptions, les commerces devront rester porte close.

Jeudi le 12 Mars 2020 à Luxembourg ville au Ministère de l'état, Conférence de Presse Coronavirus Tfeller

«Des mesures sérieuses mais indispensables». Le ton grave mais déterminé, le Premier ministre Xavier Bettel a annoncé des décisions uniques dans l'histoire du Grand-Duché, dimanche, en fin d'après-midi. Dès minuit, tous les lieux de sortie, restaurants, cafés, bars, discothèques et cinémas fermeront leurs portes. Même chose pour les commerces non indispensables et les entreprises «qui accueillent du public».

Sont exclus de cette mesure, les magasins d'alimentation, les drogueries, les pompes à essence, les pharmacies ou encore les commerces qui vendent des produits d'hygiène. Dans le secteur de l'Horesca, les cuisines pourront rester ouvertes pour la vente à emporter ou encore la livraison. Des mesures similaires à celles décidées par la France, samedi soir.

«Une distance de sécurité de deux mètres»

Autant dire que la vie économique du Luxembourg va largement changer à partir de lundi. Les entreprises devront le plus possible avoir recours au télétravail. Concernant les déplacement, ils seront limités au trajet domicile-travail. «Les déplacements urgents à la banque ou chez le notaire restent autorisés», a précisé Xavier Bettel. Tout comme les sorties et promenades dans la nature, même s'il faudra «éviter les contacts avec les personnes et respecter une distance de sécurité de deux mètres».

Tous les événements sportifs et culturels sont annulés pour ce qui ressemble de plus en plus à une quarantaine. Alors que des scènes de chaos ont été constatées dans plusieurs grandes surfaces, le Premier ministre a rassuré les plus inquiets en expliquant qu'il n'y avait «pas de problème de distribution. La production continue dans les entreprises».

«Appel à la solidarité»

L’activité économique ne s'arrête pas, mais «la situation est sérieuse» a justifié le Premier ministre, pour expliquer ces mesures «de précaution visant à stopper la propagation du virus». À l'heure actuelle, 59 cas sont répertoriés au Luxembourg, obligeant les autorités à protéger les personnes les plus vulnérables. «Tous les plus de 65 ans, les personnes diabétiques, atteintes d'un cancer ou souffrant de maladies cardiovasculaires doivent rester chez elles», a indiqué Xavier Bettel, en lançant un «appel à la solidarité».

Autre sujet important évoqué, les contrôles aux frontières belge et française ne sont pas d'actualité, a indiqué le chef du gouvernement, sans même évoquer une fermeture. «Des réflexions sont en cours pour des contrôles coté allemand, mais les frontaliers pourront circuler», a conclu Xavier Bettel.

Enfin bonne nouvelle au niveau de la fiscalité, un délai supplémentaire a été mis en place pour la déclaration d'impôt. La date butoir a été fixée au 15 mai.

(Thomas Holzer/Maurice Magar/L'essentiel)