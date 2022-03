Le Luxembourg fixé sur son sort

Le tirage au sort du premier tour de qualification au Championnat d'Europe de janvier 2012 en Serbie a eu lieu, dimanche, à Vienne.

Pour espérer s'y rendre, le Luxembourg affrontera la Belgique, Israël et la Turquie lors d'un minitournoi, entre le 11 et le 13 juin 2010.

Le gardien de Bascharage Ronny Theis a prolongé jusqu'en 2012 et le gardien français Mladen Jovicic, 28 ans, passé par la Bundesliga 1 et Nîmes (D1), s'est engagé jusqu'en 2011 avec une année de plus en option.