Luxembourg : Plus de 65 millions d’euros investis dans l’aide humanitaire

LUXEMBOURG - La part du budget luxembourgeois de l’aide publique au développement (APD) dédiée à l’aide humanitaire a doublé en dix ans, et va continuer d'augmenter, dans un contexte de crises humanitaires sans précédent dans le monde.

Le Niger est le pays le plus aidé par le Luxembourg en 2022. Editpress

«Aujourd’hui les crises humanitaires sont de plus en plus complexes et durent de plus en plus longtemps. La solidarité internationale et les principes humains sont au coeur de l’engagement du Luxembourg», a déclaré le ministre de la Coopération de l’Action humanitaire, Franz Fayot, en marge de la journée internationale de l’aide humanitaire, pour laquelle il présentait la stratégie de l'action humanitaire luxembourgeoise. Une stratégie détaillée en six objectifs et 50 points d'actions.

En 2022, le Luxembourg prévoit d’investir plus de 65 millions d’euros dans l’aide humanitaire. Cette année, le pays a déjà participé à une dizaine de conférences de contributions relatives aux situations humanitaires au Yémen, en Afghanistan, au Sahel et Lac Chad, dans la Corne de l’Afrique, en Ukraine et en Syrie. Au total, les annonces faites dans le cadre de ces conférences s’élèvent à plus de 30 millions d’euros.

Le Niger, pays le plus soutenu par le Luxembourg

Au cours des dix dernières années, entre 12 et 15% du budget de l’Aide publique au développement (APD) était dédié à l’action humanitaire (13,7% en 2021). En réponse à l'augmentation des crises, la part consacrée à l'aide humanitaire passera en 2022 à 15%. Depuis 2009, le Luxembourg s’est engagé à consacrer 1% de son Revenu national brut (RNB) à l’aide publique au développement (APD).

L’aide humanitaire du Luxembourg est opérée à travers plusieurs canaux. Les agences spécialisées des Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que les ONG luxembourgeoises et internationales sont les partenaires privilégiées de l'action de coopération luxembourgeoise.

Les pays le plus aidés par le Luxembourg, en 2022, sont le Niger (plus de 5 millions d’euros), la Syrie, la Jordanie et le Liban (4 millions d’euros) puis l’Ukraine (3 millions d’euros). Suivent le Mali (2,8 millions), le Burkina Faso (2,6 millions), l’Ethiopie (1,8 million), et le Yémen (1,7 millions). Selon l’ONU, 274 millions de personnes dans 63 pays auront besoin d'aide humanitaire et de protection cette année.