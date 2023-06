Le Luxembourg juge «très dangereuse» la situation actuelle en Russie

«Poutine a perdu son omnipotence», a soutenu le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois, Jean Asselborn. «Le monopole de la violence en Russie n'appartient plus à l'État. Il est très fragmenté. Or nous parlons d'un pays qui a 6 000 têtes nucléaires. C'est pourquoi la situation est très dangereuse», a-t-il affirmé.

«Nous devons rester prudents»

«Ce qui s'est passé au cours de ce week-end montre que la guerre contre l'Ukraine est en train de fissurer le pouvoir russe et affecte son système politique», a ajouté M. Borrell. «Nous voyons les conséquences désastreuses de la guerre d'agression russe sur le système de pouvoir de Poutine. Nous voyons que les dirigeants russes se retournent de plus en plus contre eux-mêmes», a commenté la ministre allemande Annalena Baerbock.