Le Luxembourg jusqu'ici épargné par le retour du Covid

Pas de trace non plus du fameux sous-variant, indique le gouvernement, qui explique «continuer de faire face au sous-variant Omicron XBB». Dans ce contexte, les données sur les hospitalisations ne sont plus disponibles puisque «le système de surveillance n'est plus en place, au regard de la situation stable», explique le ministère de la Santé, qui indique toutefois qu'il pourra être réactivé si nécessaire.