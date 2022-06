Dans la zone euro: Le Luxembourg, l'un des pays où l'on travaille le plus le soir

Au sein de la zone euro, le Luxembourg est l'un des pays où les employés sont le plus souvent sollicités pour travailler en soirée. Là où la moyenne de la zone s'établit autour de 27% de travailleurs concernés, le taux est de 32,8% au Grand-Duché selon les dernières données collectées en 2020. Soit «près d'un tiers des salariés dont le travail se déroulait majoritairement le soir, occasionnellement ou de façon habituelle», développe la Chambre des salariés dans son dernier Panorama social. Le travail en soirée concerne l'activité effectuée après les heures de travail dites «normales» et avant les heures habituelles de coucher.

Si la part des personnes travaillant habituellement le soir est relativement stable depuis 2005, se fixant entre 10 et 15%, en revanche la part des salariés travaillant occasionnellement en soirée a «fortement augmenté» entre le milieu des années 2000 et le début des années 2010. Depuis, elle se stabilise au-delà de 20%.

«Un travailleur sur huit voit ses heures de repos décalées»

Concernant le travail de nuit, «effectué pendant les heures habituelles de sommeil», il concernait 12% des travailleurs en 2020. «Près d'un travailleur sur huit voit donc ses heures de repos décalées en raison de son emploi», souligne la Chambre des salariés. 18% des salariés occupaient en 2020 un travail posté, le Luxembourg faisant d'ailleurs partie des pays où la part de travailleurs postés a le plus progressé depuis dix ans dans la zone euro (+2,5%). Pour être complet, 15% des salariés travaillent le week-end au Luxembourg, une pratique «peu répandue» selon le Panorama social au regard de la moyenne de la zone euro (un quart).

«Le travail du soir ou posté concerne souvent les bas et moyens salaires, appuie Nora Back, présidente de la Chambre des salariés. Des parties de la population fortement touchées pendant la crise Covid, avec recours au chômage partiel et perte de pouvoir d'achat pendant des mois. On parle du secteur du gardiennage, du nettoyage, de l'industrie… qui ont continué à tourner. Cela a beaucoup creusé, encore une fois, les inégalités dans la société».