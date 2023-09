Pourquoi le Luxembourg loue un appartement à 15 500 dollars à New York

La «Trump World Tower» est située sur la Première Avenue à New York.

Interrogé par le député Pirates, Sven Clement, le ministre LSAP des Affaires étrangères, Jean Asselborn, a expliqué pourquoi le Luxembourg louait un appartement dans la «Trump World Tower» à New York. Le ministre a indiqué que d'importants travaux se déroulaient depuis novembre 2021, dans la «Maison du Luxembourg», qui abrite notamment la Représentation permanente du Luxembourg auprès des Nations unies et qu'il avait donc fallu trouver un appartement en location pendant la durée du chantier, qui doit normalement s'achever fin 2023.

Jean Asselborn a précisé à Sven Clement que le bien loué par l'État luxembourgeois était situé dans la «Trump World Tower», sur la Première Avenue, qui ne devait pas être confondue avec la «Trump Tower», située elle sur la Cinquième Avenue. L'appartement en question a été loué 13 500 dollars par mois d'août 2021 à mai 2023, avant une hausse du loyer à 15 500 dollars entre juin et décembre 2023.

La «Maison du Luxembourg», à New York, est en travaux depuis novembre 2021.

Donald Trump a donné son nom au bâtiment

«Il a été choisi en raison de son bon rapport qualité/prix, a ajouté le ministre, et aussi parce qu'il se trouve en face du siège de l'ONU. Contrairement à la ''Trump Tower'' de la Cinquième Avenue, Donald Trump n’est pas propriétaire de cet immeuble. Il n'y habite pas lui-même et aucun membre de sa famille n’y habite non plus».