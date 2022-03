Semiray Ahmedova : «Le Luxembourg m'a permis de me construire»

LUXEMBOURG - Arrivée au Grand-Duché à 9 ans, Semiray Ahmedova raconte son parcours à «L'essentiel». De sa Bulgarie natale à son assermentation en tant que députée.

À l'époque, ses parents fuyaient une Bulgarie communiste à bout de souffle. «Nous devions partir au Canada et nous nous sommes finalement retrouvés au Luxembourg. Un pays qui nous a donné la possibilité de nous construire». Ses années scolaires à Dudelange, à l'école primaire puis au Lycée Nic-Biever, deux masters en architecture et en urbanisme obtenus à l'université de Bruxelles, puis douze années à travailler, la nouvelle députée a vécu plusieurs expériences.

D'abord comme architecte, puis en tant qu'experte dans le domaine de l'énergie et enfin au ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire: «À chaque fois quatre ans... Et comme un symbole, mon mandat de députée court également sur quatre ans», ironise-t-elle.

«Et le cours de l'histoire a fait que... Je me rappelle du coup de fil de Josée Lorsché pour me signifier ce qui m'attendait. C'est une opportunité unique, mais également un joli challenge à relever». Mariée, sans enfant, Semiray Ahmedova sera forcément sensible au destin de ceux qui, comme sa famille, ont fui la misère en quête d'une vie meilleure: «Je les comprends, j'ai attendu l'âge de 23 ans pour devenir Luxembourgeoise. Avec du travail et de l'enthousiasme, on peut aller très loin au Grand-Duché».