Tir à l'arc : Le Luxembourg médaillé de bronze à l'Euro

L'équipe du Luxembourg d'arc olympique a battu l'Espagne et décroché le bronze au championnat d'Europe à Legnica (Pologne), après un très joli parcours .

Joé Klein, Jeff Henckels et Pit Klein ont réalisé un super parcours en Pologne.

Composée de Jeff Henckels, Pit Klein et Joé Klein, l'équipe du Luxembourg a frappé un grand coup ce mercredi aux championnats d'Europe à Legnica en Pologne. Dans la compétition d'arc olympique par équipes, les archers grand-ducaux, 16es des qualifications, ont décroché la médaille de bronze en disposant de l'Espagne 5-4 (26-24à au terme d'un match plein de suspense. Avant cela, ils ont sorti l'Autriche au premier tour (5-4, 28-27) avant de renverser la France du vice-champion olympique de Rio Jean-Charles Valladont (5-4, 24-23). Des Français qui avaient d'ailleurs dominé les qualifications.

«On a mis les flèches dedans quand il fallait»

«Une médaille de bronze aux championnats d'Europe c'est une première pour le Luxembourg. C'est incroyable! Après avoir battu l'Autriche, une équipe à notre niveau, nous étions déjà assez satisfaits», a réagi Pit Klein auprès de L'essentiel. «Puis après avoir battu la France, notre objectif était de finir dans le top 5 pour nous qualifier pour les Jeux européens 2019 à Minsk. Mais là on finit troisièmes, avec une médaille! Les Italiens ont bien tiré en demies donc nous n'avons pas de regrets. Nous avons gagné quatre matches au shoot off (manche décisive). On a mis les flèches dedans quand il fallait».