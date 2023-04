Football féminin: Le Luxembourg, mené 2-5, décroche le match nul face aux Iles Féroé

Le Luxembourg n'a rien lâché. Mené 2-5 par les Îles Féroé, ce mercredi en match amical, les Lionnes rouges ont trouvé des ressources insoupçonnées en fin de rencontre pour accrocher un match nul (5-5). Auteur d'un triplé, l'attaquante Amy Thompson a mené la révolte avec notamment un but exceptionnel sur une frappe de 35 mètres.

Le début de match a rapidement posé les bases d'une rencontre folle, l’équipe nationale des îles Féroé, 102e au classement FIFA, a été la première à piquer en ouvrant le score grâce à Heidi Sevdal (0-1, 3e). Les Luxembourgeoises, 118es, n’ont pas tardé à réagir. Isabel Albert a d’abord réduit la marque sur une frappe contrée par une défenseuse adverse (1-1, 5e). Deux minutes plus tard, partie dans le dos de la défense, Amy Thompson n’a eu besoin de l’aide de personne pour doubler la mise (2-1, 7e).

«On a pris plus de risques que d'habitude»

Mais les erreurs défensives des Lionnes rouges ont ensuite été payées cash. Toute seule dans la surface, Sevdal a eu tout le temps d’ajuster Lucie Schlimé malgré le peu d’angle dont elle disposait (2-2, 40e). La gardienne du Grand-Duché a ensuite complètement manqué sa relance, offrant le troisième but à Asla Johannesen (2-3, 42e).

Après la pause, seule au second poteau, Jenna Torolvsdottir a alourdi le score (2-4, 52e) avant que Julia Mortensen ne s’offre le but de la soirée d’une frappe de 30 mètres qui a lobé Schlimé (2-5, 69e). «Elles ont eu 100% de réussite», constatait Dan Santos, le sélectionneur du Luxembourg après la rencontre. Son équipe ne s’est pas démobilisée. D’abord peu efficace à l’image des actions non converties par Kimberley Dos Santos (50e), Laura Miller (70e) ou Amy Thompson (74e), le Grand Duché a fini par réduire l’écart sur une frappe avec rebond de Marta Estevez (3-5, 75e).