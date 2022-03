Le Luxembourg met de l'eau dans son vin

À son tour, le Grand-Duché est prêt à assouplir son secret bancaire, acceptant notamment d'échanger des informations avec d'autres pays, en cas de soupçons de fraude fiscale.

Comme les autres, le Luxembourg espère ne pas être mis au ban de la communauté internationale et listé comme État "non coopératif". Bien obligé, du coup, de lâcher du lest sur le secret bancaire.