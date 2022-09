Mobilité: Le Luxembourg met un pied dans l'hydrogène

500 km pour un peu plus de 60 euros

Le bâtiment fera la taille de deux conteneurs et la station sera alimentée par camions remorques en hydrogène gazeux. Deux pistolets sont prévus sur la pompe (350 bars pour les poids lourds et bus, 700 bars pour les véhicules légers) et le site aura une capacité de 300 kg par jour. Soit de quoi alimenter environ 60 voitures pour 500 km chacune. Le principe? Un véhicule se recharge d'hydrogène sous pression, transformé par une pile à combustible en électricité qui alimente le moteur. TotalEnergies s'est engagé à s'aligner sur les tarifs de la Grande Région, actuellement 12,85 euros le kilo, soit 500 km pour un peu plus de 60 euros.

Le groupe entend rapidement développer un réseau et notamment une seconde station, «publique et multiénergies» a expliqué Eric Bleyer, directeur Mobilité et nouvelles énergies de TotalEnergies Luxembourg. Un enjeu financier aussi. «La première station aura une capacité très limitée, admet-il. On sait qu'on aura du mal à la rentabiliser, avec des coûts de transport importants. C'est une technologie jeune, les clients ne sont pas encore là, d'où notre volonté de lancer au plus vite une seconde station et un réseau. Et de commencer vite pour construire tout cet écosystème».