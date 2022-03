Enseignement au Luxembourg : Le Luxembourg mise encore sur l'école du futur

LUXEMBOURG - Le label «Future Hub» a été présenté mardi. Il vise à renforcer les filières dédiées aux nouvelles technologies dans les lycées. Une priorité économique.

Le ministère de l'Éducation nationale, qui a décidé de ne pas rater le train de «l'ère numérique», renforce encore les filières dédiées aux nouvelles technologies à travers la création d'un label Future Hub pour les lycées. L'idée étant de compléter l'existant, «d'aller plus loin», a souligné mardi le ministre Claude Meisch, persuadé que se trouvent là «les emplois d'aujourd'hui et de demain».

Concrètement, trois lycées du pays vont devenir dans un premier temps «pôles de compétences et de formation», et accueillir de nouveaux enseignements axés sur le développement de jeux vidéo, les FinTech, la sécurité informatique ou encore la gestion de bases de données. Le tout en laissant une large place à la langue anglaise. Il s'agit du Lycée des arts et métiers de la capitale et du Lycée technique d'Esch-sur-Alzette qui ouvriront chacun une classe dès la prochaine rentrée de septembre, puis suivra le futur Lycée Edward Steichen de Clervaux en 2018/2019.