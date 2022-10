Handball: Le Luxembourg n'a pas fait douter la Macédoine du Nord

Trois buts encaissés d’entrée et un seul tir décoché après six minutes: les Luxembourgeois ont été étouffés d’entrée à la Boris-Trajkowski Arena. Les hommes de Nikola Malesevic ont brièvement sorti la tête de l’eau, en revenant à deux points grâce à un but de Ben Weyer (6-4, 11e). Mais les vagues rouges sont revenues de plus belle. Irrésistibles offensivement et portés par les parades de Nikola Mitrevski, les Macédoniens ont inscrit dix buts d’affilée (23e, 16-4).