Xavier Bettel : Le Luxembourg «n'est pas le hub» de la finance russe

LUXEMBOURG – La place financière au Luxembourg, la politique militaire, mais aussi ses échanges avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky: le Premier ministre Xavier Bettel s'est confié sur la guerre en Ukraine à la télévision française.

Alors que les négociations entre la Russie et l'Ukraine semblent avancer ce mardi avec la promesse russe «d'une réduction radicale de l'activité militaire» en Ukraine, la perspective d'une entrevue entre le président Poutine et le président Zelensky se précise. Dans une interview accordée à France 24 la semaine passée, le Premier ministre luxembourgeoise a encore plaidé pour cette rencontre qui constituerait, selon lui, une avancée majeure pour arrêter la guerre.

«Si on n'arrive pas à discuter les uns avec les autres, on ne s'en sortira pas. Les négociateurs n'arriveront pas à régler tous les points. Il faut essayer d'organiser une sortie, car pour l'instant on est dans l'escalade», a-t-il estimé, précisant que lui et ses équipes «essaient du matin au soir» de «travailler de manière discrète» à la poursuite du dialogue.