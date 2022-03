Le Luxembourg n'était finalement pas en récession

LUXEMBOURG - Le Statec a révisé à la hausse mardi la croissance du pays en 2008. Et à la baisse celle de 2009.

Si 2008 s'est mieux terminé que ce que l'on pensait, l'année 2009 a plus mal commencé: sur les trois premiers mois de l'année, le PIB a reculé de 5,9 % par rapport au premier trimestre 2008. Et la baisse se poursuit au deuxième trimestre: -5,3 % sur un an. «Les chiffres du deuxième trimestre ne sont pas si mauvais que ça», tempère Bastien Larue. «Si on compare avec les chiffres du premier trimestre, on se rend compte que l'activité a cessé de se dégrader et c'est une bonne nouvelle».