Le Luxembourg ne devrait pas manquer d’eau cet été

LUXEMBOURG – Encore plus que les pluies de juillet, le niveau du lac et des réserves souterraines au printemps devraient permettre au pays de passer l’été sans pénurie. Même si des situations précaires dans certaines communes ne peuvent être exclues.

Au Luxembourg, environ 60% de l’eau est consommée par les ménages (132 l par jour et par habitant), l’agriculture (8%), l’industrie (23%) se partageant l’essentiel de la part restante. Editpress/Julien Garroy

Les pluies abondantes de la fin juillet vont-elles garantir au Luxembourg de passer l’été sans pénuries d’eau? Les mécaniques sont beaucoup plus longues, rappelle Brigitte Lambert, chef de la division des eaux souterraines et des eaux potables à l’administration de la gestion de l’eau. «Les changements de débit dans les réserves souterraines sont lents, et on lit les évolutions sur des mois».

La réponse à la question est donc déjà intervenue dès le printemps. Et le niveau du lac de la Haute Sûre, qui fournit environ la moitié de l’eau potable du pays, était à l’époque «bien rempli, mieux que les années passées», note Brigitte Lambert. La nouvelle usine permet, aussi, de traiter 40 000 m3 de plus par jour, de quoi assurer un approvisionnement plus confortable.

Il existe toutefois une différence notable entre les communes reliées au réseau SEBES (Syndicat des eaux du barrage d'Esch-sur-Sûre) et celles (entre 25% et un tiers) qui fonctionnent de façon autonome et sont souvent les premières à rencontrer des soucis. Notamment dans le Mullerthal où les touristes sont nombreux et les campings pleins l’été.

«Une douche rapide a un vrai impact»

«Même pour les communes rattachées à un syndicat, il n’est pas toujours évident que les infrastructures suivent le rythme du développement économique et démographique», insiste Brigitte Lambert. Pour la spécialiste, si des pénuries ne sont pas à attendre au Luxembourg cet été, on ne peut totalement exclure que certaines communes, notamment autonomes dans l'approvisionnement, se retrouvent dans une situation précaire».

L'AGE a émis en juin des recommandations nationales pour économiser l'eau et prévenir les pénuries. Au-delà, elle ne peut décider de mesures restrictives. C'est aux communes de le faire.