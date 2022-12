«Le Luxembourg ne paie rien»: passe d'armes sur l'impôt frontalier

«Le Luxembourg ne reverse rien à la France». La charge est venue de la députée LFI Martine Etienne, mardi à l'Assemblée nationale française, concernant la rétrocession fiscale sur les impôts des frontaliers. L'élue de la 3e circonscription de Meurthe-et-Moselle pointe «des communes frontalières qui manquent de financement pour les transports et les écoles» et le risque qu'elles deviennent «des cités-dortoirs qui se paupérisent».

Pour la députée, une compensation fiscale devrait être versée à la France par le Grand-Duché, suivant le modèle suisse. «Cela n'est ni possible ni opportun et la convention franco-luxembourgeoise n'en appelle pas une», a répondu le gouvernement français. Appelé à réagir sur la prise de position de la députée mélenchoniste, le ministère luxembourgeois de la Grande Région a indiqué à L'essentiel «n'avoir rien à ajouter» à la position du gouvernement voisin, «qui résume parfaitement l'accord», et considère comme équitable l'équilibre fiscal entre la France et le Luxembourg.