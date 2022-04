Stratégie énergétique: Le Luxembourg ne paiera pas le gaz russe en roubles

Le paiement du gaz russe en roublesss est «inacceptable» et tant le Luxembourg que l’UE entendent «respecter les contrats en vigueur, avec des paiements en euros ou en dollars», a indiqué jeudi Claude Turmes (Déi Gréng), ministre de l’Énergie, en réponse à une question du député Paul Galles (CSV). La question est encore plus brûlante depuis que la Russie a coupé l’approvisionnement à la Pologne et la Bulgarie, à cause de leur refus de régler dans la monnaie russe.