Péages en Allemagne : Le Luxembourg ne porte pas (encore) plainte

LUXEMBOURG - Suite à une réunion avec plusieurs ministres européens, le gouvernement a annoncé ne pas vouloir poursuivre en justice le projet de péage autoroutier en Allemagne.

Pour rappel, les pays frontaliers de l'Allemagne jugent le projet de péages «discriminatoire» et y voient seulement une taxe pour les conducteurs étrangers puisque les automobilistes allemands se verront offrir un certain nombre de contreparties. L'Autriche a d'ores et déjà indiqué qu'elle allait porter plainte. Une volonté que le pays a réitéré lors de la réunion de ce mercredi soir.