Crise énergétique: Le Luxembourg n’exclut pas des coupures de gaz

Le ministre écologiste s’est en particulier félicité de la capacité des acteurs publics (État et communes) et privés (entreprises) à se mettre autour de la table pour tirer dans le même sens. «Cet engagement est formidable. Le modèle luxembourgeois va encore montrer sa capacité à s’entendre en amont, ce qui motivera encore davantage les citoyens».

20°C dans les bureaux des fonctionnaires

«Rendez-vous début avril»

Du côté des entreprises et du secteur industriel, une réduction de 20 à 30% de la consommation de gaz naturel est souhaitée «avec les moyens à disposition», ont expliqué le ministre des Classes moyennes Lex Delles et les représentants des Chambre de Commerce et des Métiers. Des programmes de services et de conseils, ainsi qu’une hotline, ont notamment été mis en place pour aider les sociétés, et les commerçants ont aussi été sensibilisés.