«Le Luxembourg nous a fait confiance, c'est grâce à lui que le film existe»

Je suis un auteur heureux, sans besoin de gloire. Christel était partie avec des scénaristes mais elle n’était pas satisfaite, et ça ne se passait pas bien avec les réalisateurs pressentis. De mon côté, j’évolue depuis 40 ans dans le monde du cinéma, j’ai démarré à quatorze ans sur les plateaux, où je suis passé par tous les postes et nous avons écrit 2 200 dossiers de presse pour des films.

Oui, j’ai eu l’immense chance d’avoir la totalité du casting que je voulais. Même si ça a pris sept ans. Et quand j’ai vu John Malkovich ou Fanny Ardant incarner leurs personnages, j’ai tout de suite été rassuré. Dans le film, John a plus joué en Français que sur tous ses précédents projets français. Et il lui fallait un accent anglais tel que les Français l’imaginent. Il a été mon grand lion.

Disons qu’ils ont des ennuis et qu’ils sont malheureux, et il n’y a pas d’âge pour cela. Ce sont des naufragés sur une île. Andrew incarne le regret, il pense n’avoir plus rien à attendre. Mais on a toujours tort quand on pense qu’il est trop tard.