Festival électro: Le Luxembourg Open Air lance son édition printanière

C’est dans un contexte lié aux contraintes sanitaires que la deuxième édition du LOA s’était déroulée, en septembre dernier, au Kirchberg. Au total, 4 000 personnes étaient venues danser aux sons de 30 DJ. Cette année, les organisateurs ont mis la barre plus haut, avec une édition de printemps, à Esch-Belval, qui accueillera ce week-end près de 5 000 personnes chaque jour, avec quatre DJ du top 100 de «DJ Mag».

Poids lourd de la scène électro-house révélé en 2006 avec «Put Your Hands Up For Detroit», le Néerlandais de 44 ans s’est classé 19e du top 100 de «DJ Mag» en 2021.