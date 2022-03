Affaire Junior Moraes : Le Luxembourg optimiste pour les 3 points

La FLF se veut optimiste concernant l'affaire Junior Moraes. L'Ukrainien avait participé à la rencontre perdue des Lions rouges contre l'Ukraine (1-2) le 25 mars. Sa qualification est remise en cause...

Mais Junior Moares, selon le recours du Portugal et du Luxembourg, ne remplissait pas toutes les conditions pour porter les couleurs ukrainiennes, notamment une obligation de résider en Ukraine au moins cinq ans sans interruption. L'appel a donc eu lieu ce mardi avec 17 membres autour de la table, dont un représentant de la FIFA et deux membres de la FLF, le juriste Marc Diederich et Jean-Jacques Schonkert, vice-président.