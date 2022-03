Etude – Le Luxembourg, paradis des multinationales?

Étude : Le Luxembourg, paradis des multinationales?

LUXEMBOURG – Le taux d'imposition légal des multinationales se situe autour de 29%. Mais un grand nombre d'entre elles profiteraient d'un taux effectif beaucoup moins élevé.

Un grand nombre de multinationales ne paieraient que peu d'impôts dans la plupart des pays membres de l'Union européenne. C'est ce qui ressort d'une étude menée par le groupe des Verts au Parlement européen dont les résultats ont été publiés dans le quotidien allemand Züddeutsche Zeitung. Il en ressort que le Luxembourg est le pays dans lequel la différence entre le taux d'imposition nominal, tel que fixé par la loi, et le taux d'imposition effectif est le plus important.

Au Luxembourg, les entreprises sont tenues de payer 29% d'impôts. Or, elles sont nombreuses à ne verser que 2,2% à l'Administration fiscale luxembourgeoise, d'après l'étude des Verts européens. Les Pays-Bas, l'Autriche et la Hongrie afficheraient des écarts comparables, contrairement à l'Allemagne qui encaisserait 20% des impôts de la part de multinationales – contre un taux nominal de 30%. À en croire l'étude des Verts, il n'y a qu'en Bulgarie que les chiffres entre le taux d'imposition effectif et nominal coïncident. La différence n'est pas non plus très marquée en Italie qui, selon l'étude, ne fait état d'un écart que d'1%.