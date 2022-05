En Europe : Le Luxembourg parmi les champions du divorce

LUXEMBOURG - Même s'il était en recul en 2020 (le plus fort enregistré dans l'UE), le taux de divorce au Grand-Duché est parmi les plus élevés d'Europe.

Le Luxembourg fait partie des pays de l'UE qui ont le plus fort taux de divorce.

En 2020, quelque 1,4 million de mariages ont été célébrés dans l'UE, soit 3,2 mariages pour 1 000 habitants, bien loin des 8 pour 1 000 enregistrés en 1964. Dans le même temps, le taux de divorce a doublé, passant de 0,8 à 1,6 divorce pour 1 000 habitants: en 2020, 700 000 séparations ont été actées.

C'est en Hongrie qu'on s'est mariés le plus (6,9) et en Italie et au Portugal qu'on s'est unis le moins (1,6 et 1,8).

Au Luxembourg, le taux de mariage était à peine plus élevé (2,9 pour 1 000 habitants) que celui de divorce (2,3). Des chiffres - Covid et confinement obligent - légèrement inférieurs à 2019, lorsque le Luxembourg avait comptabilisé respectivement 3,5 mariages et 3,1 divorces pour 1 000 habitants.

La baisse du nombre de divorces au Luxembourg (-0,8 points) est la plus importante de l'UE mais ce taux reste toujours parmi les plus hauts d'Europe, la moyenne de l'UE se situant à 1,6. Seuls le Danemark, la Lituanie, la Lettonie (2,7), la Suède (2,5) et la Finlande (2,4) ont un taux supérieur. Nos voisins allemand et belge culminaient à 1,7 et 1,8 (les chiffres français n'étaient pas disponibles). C'est Malte qui comptait le moins de divorces (0,5 pour 1 000 habitants).