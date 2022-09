Classement européen : Le Luxembourg parmi les pays les plus innovants

LUXEMBOURG - Le Grand-Duché figure à la 7e place du classement des pays de l’UE les plus performants en matière d’innovation.

Comme en 2021, le Luxembourg se classe au 7e rang des pays les plus performants en matière d’innovation, selon le tableau de bord européen de l’innovation, publié samedi. «Son score est de 118,6% de la moyenne de l’Union européenne, restant très proche du score obtenu en 2021», précisent les autorités dans un communiqué.

Le Luxembourg maintient en particulier sa position en tête du classement des systèmes de recherche les plus attractifs. On parle ici de co-publications scientifiques internationales, de citations des publications scientifiques et la part des doctorants étrangers dans le pays. Le Luxembourg se distingue notamment pour la part de sa population disposant d’un diplôme de l’enseignement supérieur, «ainsi que les emplois dans des activités à forte intensité de connaissances».