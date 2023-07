Le Luxembourg pas épargné par la «réunionite aiguë»

Avec l’épidémie de Covid et le développement du télétravail, le nombre de réunions a augmenté dans les entreprises, au Luxembourg comme ailleurs. Souvent au détriment de la productivité. Au Grand-Duché, le sujet semble sensible. Il met en tout cas mal à l’aise la plupart des entreprises que L’essentiel a contactées. Que ce soit à la BIL, chez ING ou encore PwC, nos interlocuteurs ont poliment botté en touche. Pas plus de succès chez Felix Giorgetti, entreprise de construction.

«La période de pandémie a effectivement fortement accéléré le recours aux réunions en ''remote'' via Teams, mais nous n’avons pas recensé de problème lié à ''trop de réunions'', explique Pascal Moisy, responsable de la communication chez ArcelorMittal. En 2023, une partie des réunions Teams est restée, l’autre partie est redevenue en présentiel et au bureau».

«Au-delà de dix minutes, plus personne n'écoute»

ArcelorMittal a fait le choix de ne plus programmer de réunion avant 8h ni en fin de journée, à partir de 17h, «dans un esprit de bien-être au travail». De même, plus aucune réunion n’est programmée le vendredi après-midi. «Nous cherchons à préserver le ''work life balance'', qui est une attente forte de nos salariés», ajoute Pascal Moisy.

Plusieurs lecteurs de L’essentiel, salariés dans des entreprises du pays, disent avoir souffert d’un excès de réunions, ces derniers mois. «Souvent, ces réunions ne comportent pas un ordre du jour clair et n’ont pas été suffisamment préparées en amont, témoigne Pierre*. Et si le manager se fait couper la parole toutes les trois secondes, cela ressemble vite à une réunion politique...».

Lui, conseille avant tout des réunions courtes: «Au-delà de dix minutes, plus personne n’écoute». Il déplore le fait que les employés y vont souvent par obligation, sans avoir eu le temps de préparer des questions. «Mieux vaut une réunion mensuelle bien préparée qu’un rendez-vous hebdomadaire imposé», estime-t-il encore. Marine* est sur la même longueur d’onde et préfère prendre le sujet avec le sourire: «Certaines entreprises sont vraiment des championnes, dit-elle. Réunions inutiles, formations superflues et cerise sur le gâteau, réorganisation, qui au final aboutit souvent à nous faire perdre plus de temps qu’avant!».