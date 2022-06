Basket: Le Luxembourg passe aux choses sérieuses en 3x3

Construites de toutes pièces en trois mois, les équipes du Luxembourg de basket-ball 3x3 vont disputer leur première compétition officielle ce week-end. À Chypre, les deux formations jouent les éliminatoires de l'Euro après s'être préparées à fond depuis le début du mois de mai, avec entraînements quotidiens et tournois à l'étranger.

Les sélectionneurs, Vincent Gevrey pour les femmes et Majdi Anan pour les hommes, ont choisi leurs quatre éléments après des journées de détection, puis au fil des tournois. Résultat: Sam Fereira (Larochette), Malik Wilson (Larochette), Scott Morton (Bascharage) et Christophe Laures (Dudelange) chez les hommes, Nadia Mossong (Dudelange), Michelle Dittgen (Dudelange), Amra Hasanovic (Wiltz) et Bridget Yoerger (Musel Pikes) ont embarqué jeudi matin pour Nicosie.