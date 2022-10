Handball: Le Luxembourg passe dans une dimension supérieure

C'est à Skopje que le handball luxembourgeois va vivre une grande première ce mercredi soir (19h): l'équipe nationale va débuter la seconde phase des éliminatoires de l'Euro 2024 en Macédoine du Nord. C'est une montagne qui se dresse devant les hommes de Nikola Malesevic, une équipe qui s'est qualifiée pour toutes les compétitions internationales depuis 2010 et un pays dont le club phare, le Vardar Skopje, a gagné la Ligue des champions en 2017 et 2019.

«On est fiers d'être là, sourit le capitaine Tommy Wirtz. On doit savourer, mais aussi montrer qu'on a mérité d'arriver ici». Devant les 6 000 spectateurs de la Boris-Trajkovski Arena, les Luxembourgeois vont faire face à un défi physique et tactique auquel ils n'ont pas été habitués. «Il ne faut pas rêver: les quinze premières minutes, ils vont tenter de nous écraser, donc il faudra être soudés, martèle le sélectionneur Nikola Malesevic. Si on tombe dans leur piège, on aura des soucis».