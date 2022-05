Liberté de la presse : Le Luxembourg perd une place dans le classement de Reporters sans frontières

LUXEMBOURG – Le Grand-Duché passe de la 20e à la 21e place dans le classement de RSF sur la liberté de la presse, publié ce mardi.

La Norvège en tête pour la sixième année consécutive

La Norvège conserve sa première place pour la sixième année consécutive, devant le Danemark et la Suède. L'Allemagne est 16e (-3) alors que la Belgique perd 12 places et se retrouve 23e. «Les journalistes belges subissent des violences de la part de la police et des manifestants lors de rassemblements, ainsi que des menaces en ligne fréquentes ciblant surtout les femmes», indique RSF. La France gagne huit places et grimpe au 26e rang. L'Iran, l'Érythrée et la Corée du Nord ferment la marche.