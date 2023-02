Risque sismique: Le Luxembourg peut-il être secoué par un séisme?

En 2019, la terre a tremblé deux fois, au Luxembourg. Avec des épicentres à Remerschen, puis à Alzingen et des magnitudes de 2,1 et 1,9 sur l'échelle de Richter. Bien loin du séisme de magnitude 7,8 qui a ravagé une partie de la Turquie et de la Syrie, la semaine dernière, ou du tremblement de terre de magnitude 9,1 qui avait secoué le Japon en 2011, provoquant un tsunami puis la catastrophe nucléaire de Fukushima. Le sol luxembourgeois est bien plus calme.

«Le risque sismique au Luxembourg est très très faible. Il n'y a pas de faille sismique qui pourrait provoquer un événement» similaire, confirme Adrien Oth, géophysicien et directeur scientifique du Centre européen de géodynamique et de séismologie, installé à Walferdange. La dernière fois que le Grand-Duché a vraiment tremblé, c'était en 1692. En raison d'un séisme estimé à 6,2 du côté de Verviers, dans les Ardennes belges.

Séismes chez les voisins

Le sol luxembourgeois peut en effet être impacté par ce qui se passe sous les pieds de ses voisins. «Ici, le risque est surtout guidé par ce qui se passe dans le voisinage, dans le bassin du Rhin, les Ardennes belges ou encore l'Eifel, un site volcanique avec de la sismicité», poursuit Adrien Oth. Ce qui provoque les séismes, en général, ce sont les plaques tectoniques qui se percutent, se frottent. Or, «le Luxembourg est à l'intérieur de la plaque eurasienne (NDLR: qui supporte une bonne partie de l'Europe et de l'Asie) et n'est donc pas vraiment soumis au risque comme les régions au bord des plaques». Ce qui est le cas du Japon et de la région frappée la semaine dernière.

Le Luxembourg est loin du bord de toute plaque tectonique. dr

Quelles seraient les conséquences si une région voisine subissait un fort séisme? «C'est difficile à dire. Verviers, par exemple, c'est à une centaine de kilomètres. Après, tout dépend de la profondeur, de la proximité, on ne peut pas prédire. Mais on n'aurait certainement pas de dégâts comme en Turquie et en Syrie», estime Adrien Oth.

Le risque sismique est d'ailleurs si faible au Luxembourg qu'il ne nécessite pas de dispositions très strictes dans la construction. «Nos services Gros œuvre et Urbanisme n'ont pas connaissance de réglementation particulière en la matière», souffle-t-on du côté d'une des plus grosses entreprises luxembourgeoises du secteur. «Ce n'est en tout cas pas une prérogative dans la construction ou le développement de projets ou bâtiments».