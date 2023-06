Le Luxembourg peut-il sauver Lorraine Aéroport?

Quel avenir pour l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine? En proie à des difficultés structurelles, Lorraine Aéroport pourrait fermer ses portes si des solutions ne sont pas trouvées pour augmenter le trafic, et le rendre viable commercialement…

Interviewé par L'essentiel, le président de la Région Grand Est Franck Leroy a reconnu qu'une fermeture «n'était pas à écarter», même s'il ne s'agissait pas «de l'option privilégiée». Une étude a été demandée à la Chambre régionale des comptes sur l'avenir de Metz-Nancy-Lorraine «pour y voir un peu plus clair», a-t-il précisé.

«Le retour des vols vers le Maghreb redonne de l'espoir aux salariés et décideurs, mais cet aéroport peut faire beaucoup mieux», a poursuivi le président en poste depuis janvier. Pour cela, des synergies avec les aéroports voisins – le Findel en priorité – peuvent constituer une issue favorable, mais il ne suffira pas d'accueillir simplement Cristiano Ronaldo et l'équipe du Portugal, la nuit suivant une rencontre internationale à Luxembourg, pour pérenniser cet aéroport sur le long terme.

Les synergies ont du plomb dans l'aile

Les derniers échos évoqués par M. Leroy pourraient rapidement le faire retomber: «Lorraine Aéroport et le Findel n'ont pas connu la même trajectoire (…) Quand on a deux aéroports aussi proches, il n'est pas illégitime de penser à confier des capacités supplémentaires à Metz-Nancy-Lorraine. Si cette collaboration est en bonne voie? Non, il n'y a pas d'avancée sur le sujet», a reconnu l'élu Horizons, tout en précisant que la question avait bien été évoquée avec le ministre des Transports luxembourgeois François Bausch.