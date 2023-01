Foot/Rdv le 26 mars : Le Luxembourg peut perturber les débuts de Martinez avec le Portugal

Après avoir dirigé six ans la «génération dorée» belge sans remporter le moindre trophée, l'entraîneur espagnol Roberto Martinez s'est vu confier, lundi, la sélection du Portugal. Le coach de 49 ans a signé jusqu'en 2026 et succède au Portugais Fernando Santos, qui a dirigé la Seleçao entre 2014 et 2022. Roberto Martinez, qui a placé la Belgique pendant plus de trois ans au sommet du classement établi par la FIFA, a simplement promis de transformer le Portugal «en une équipe moderne, avec une flexibilité tactique pour profiter du talent à disposition».