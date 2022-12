Grand-Duc Henri : «Le Luxembourg peut surmonter cette période difficile»

LUXEMBOURG – Le Grand-Duc Henri s'est adressé au pays à la veille de Noël. Il a notamment évoqué l'actualité politique mondiale.

Maison du grand-duc

Au début de son discours de Noël, le Grand-Duc Henri a décrit l'année 2022 comme une année «spéciale». Face aux conflits militaires en cours, «des millions de personnes sont à la recherche d'une patrie sûre». La guerre d'agression brutale de la Russie contre l'Ukraine remet en question tout ce «sur quoi nous avons construit notre coexistence pacifique depuis 1945», selon le chef de l'État. Il souligne à cet égard que les conflits doivent être résolus par le dialogue et non par la violence.

La guerre a un impact négatif à l'échelle mondiale, mais la situation en Iran et en Afghanistan aussi. «Les femmes et les filles continuent d'y être opprimées, maltraitées ou même tuées sans aucune considération». En Afghanistan, notamment, elles sont victimes d'un état d'esprit «profondément ancré dans le Moyen Âge». La Grande-Duchesse et le Grand-Duc veulent particulièrement aider ces personnes, leur donner une voix et les soutenir.

«Nous avons la capacité de nous adapter à de nouvelles situations».

Sommes-nous simplement dans une phase compliquée ou devons-nous changer nos habitudes sur le long terme? La question «peut désormais être posée, car nous avons rarement connu une situation où tant d'évolutions préoccupantes se sont conjuguées», a déploré le souverain. Malgré tout, le chef de l'État s'est montré optimiste: «Le Luxembourg a les capacités nécessaires pour faire face à cette période compliquée. Par expérience, nous savons que nous avons la capacité d'utiliser nos atouts pour nous adapter à une situation nouvelle».

L'engagement résolu en faveur de la paix en Europe fait partie de ces forces. Il y a 70 ans, le Grand-Duché a tiré un trait sur la Seconde guerre mondiale pour construire une nouvelle Europe et assurer un nouvel ordre mondial plus juste, à travers l'ONU et l'OTAN. La coopération étroite au sein de la Grande Région, en particulier, offre une existence stable à des nombreuses personnes, estime Henri. Le Grand-Duc appelle à une cohabitation pacifique de plus de 170 pays, ce qui implique aussi «un partage équitable de nos richesses». Il faut veiller à ne pas creuser le fossé entre les riches et les pauvres, surtout en temps de crise.

Henri souligne d'ailleurs qu'ici aussi, beaucoup de gens ne vont pas bien, économiquement, et «risquent de tomber dans la pauvreté». La situation actuelle fait qu'il est de plus en plus difficile pour de nombreuses personnes de joindre les deux bouts. Des personnes qui ont besoin de soutien. Pour cela, il est d'autant plus important que «notre société soit inclusive et offre à chacun l'opportunité de se réaliser et de trouver sa voie», martèle le Grand-Duc.

«Nous avons la grande chance de vivre dans un pays démocratique».

Il rappelle aussi que la démocratie est synonyme d'élections régulières et de participation à l'organisation de la société. Afin de garantir la paix sociale au Luxembourg, le gouvernement se concerte avec les syndicats et le patronat pour trouver des compromis entre les intérêts de chacun. En outre, le pays s'engage, partout où c'est possible, en faveur de la démocratie et du respect des droits de l'homme. «Nous aidons activement les pays qui vont moins bien. Nous accueillons de nombreuses personnes dont l'existence est menacée dans leur pays d'origine. C'est notre devoir en tant que société et en tant que pays».

Le Luxembourg est une nation progressiste basée sur le respect des autres, des valeurs universelles et de l'environnement. «Si nous parvenons à transmettre cette attitude au-delà de nos frontières, nous aurons apporté une contribution concrète et importante à un monde plus humain», ajoute le chef de l'État.

Même si personne ne sait ce que l'avenir nous réserve, Henri assure que «nous continuerons tous, Luxembourgeois, nos concitoyens étrangers et habitants de la Grande Région qui travaillent ici, à nous engager pour maintenir notre modèle de société». Nous le devons à nous-mêmes et surtout aux prochaines générations, conclut le chef de l'État.