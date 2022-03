Le Luxembourg pieds au sol, tête dans les étoiles

Le Luxembourg aussi apporte sa pierre à Galileo. Elle prend la forme de deux antennes satellites.

Deux antennes au sol pour communiquer vers les satellites Galileo sont préassemblés au Luxembourg. (afp)

Quand on a perdu un satellite, c'est embêtant. On ne peut pas toujours demander aux astronomes de le retrouver. C'est pourquoi il existe des antennes au sol qui traquent les satellites perdus et leur donnent des ordres comme redémarrer leur moteur pour les remettre sur la bonne trajectoire.

Deux de ces mastodontes de 13 m sont en prémontage sur le site de la Carosserie Comes, à Niederanven. L'un partira vers août-septembre à Kiruna, en Laponie suédoise, et l'autre en octobre-novembre, en Guyane.

Ces antennes constituent le premier contrat du Luxembourg dans le cadre du système de positionnement par satellite Galileo de l'Agence spatiale européenne et de l'Union censé concurrencer le système américain GPS. Celui qui permet de se retrouver sur les routes de campagnes. Hitec Luxembourg et SES Astra TechCom ayant été choisis en 2006 comme partenaires de leur réalisation.

Galileo a connu du retard, les entreprises privées ayant retiré leurs billes. Mais en décembre dernier, l'Union européenne a débloqué ses fonds et Galileo est de retour sur les rails. Maintenant que les antennes sont là, Hitec et l'université du Luxembourg vont effectuer des mesures. Ici on sort du cadre Galileo pour rentrer dans un partenariat public-privé national.

Le but du jeu est de mesurer les incidences du vent, comparer les matériaux pour modéliser des antennes encore plus performantes et moins chères. Histoire de viser les marchés internationaux. Et pourquoi pas de décrocher le contrat pour les trois autres antennes prévues pour Galileo.