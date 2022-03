Le Luxembourg plie, l'Autriche s'entête

L'Europe durcit le ton. Elle a menacé l'Autriche de sanctions contre ses banques si le parlement du pays n'adopte pas d'ici mars 2010 un allègement du secret bancaire, réclamé au printemps par l'OCDE.

Des sanctions pendent encore un peu plus au nez de l'Autriche. Et pour cause: en juillet dernier le parlement fédéral autrichien n'avait pas pu réunir la majorité nécessaire des deux-tiers des voix pour modifier la loi sur le secret bancaire en conséquence.