Téléphone et Internet : Le Luxembourg, plus cher que ses pays voisins?

LUXEMBOURG - Au Grand-Duché, les consommateurs sont plutôt bien lotis pour les abonnements téléphones. Les offres combinées sont par contre bien plus chères que chez nos voisins.

Le Luxembourg n'est pas concurrentiel sur toute la ligne. AFP

Les abonnements téléphoniques sont relativement bon marché au Luxembourg, selon une étude comparative sur les prix des produits de télécommunications réalisée dans six pays européens. Pour un forfait GSM comprenant 300 minutes d'appel, des SMS illimités et 1 GB de données Internet, les consommateurs déboursent en moyenne 23,70 euros par mois au Grand-Duché. C'est bien moins cher qu'en Allemagne (42,24 euros) mais plus qu'en Belgique (20,91 euros) et qu'en France (20,21 euros).

Sur la téléphonie fixe, le Luxembourg se profile également comme un pays concurrentiel par rapport à ses voisins. Dans le cas d'une consommation moyenne, comprenant 70 appels par mois, le Grand-Duché est le meilleur marché avec une facture moyenne de 27,95 euros, contre 31,33 euros en France, 32,93 euros en Belgique et 30,46 euros en Allemagne. Ces offres avantageuses s'expliquent notamment par un taux de TVA plus faible au Luxembourg (17%) mais aussi par la nature des offres proposées par les opérateurs luxembourgeois, qui incluent en général des minutes d'itinérance et des minutes d'appels internationaux, rapporte l'étude.

Pour les offres combinées, le Grand-Duché fait par contre office de mauvais élève. Dans le cas du triple play (Internet, TV et téléphonie fixe)*, la facture est largement plus salée au Luxembourg. Les résidents doivent en moyenne débourser 76,07 euros par mois. C'est 12 euros de plus qu'en Belgique (63,93 euros), 16 euros de plus qu'en Allemagne (59,25 euros), et près du double du prix proposé en France (38,30 euros). Même constat lorsqu'on ajoute l'abonnement GSM au package. Le Luxembourg dépasse largement les offres de ses pays voisins avec un abonnement moyen de 91,88 euros.

*L'offre analysée prend en compte un très haut débit (>100 Mbps) et une note de téléphone fixe sans coûts d'utilisation supplémentaires.