Le Luxembourg plus prudent vis-à-vis de la Chine

De la guerre commerciale à l'épisode des ballons-espions, les tensions se révèlent chaque jour un peu plus, alors que la position ambigüe de la Chine vis-à-vis de la Russie tranche avec le soutien armé toujours plus vigoureux de l'Amérique à l'Ukraine. Au milieu de ces rivalités entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales, le Grand-Duché doit composer avec doigté afin de ne pas menacer sa «realpolitik». Allié de longue date aux États-Unis sur le plan militaire et commercial, le Luxembourg a volontairement concédé des incursions chinoises dans plusieurs secteurs stratégiques (finance, marchandises, énergie), le tout porté par des relations bilatérales au beau fixe.