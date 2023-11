Le Luxembourg plutôt épargné par la fièvre antisémite

La haine du Juif sur les réseaux sociaux

Saluant le fait qu'il n'y ait «pas eu de débordements» au cours des trois rassemblements en soutien de la Palestine au Grand-Duché, M. Aflalo ne milite pas pour leur interdiction, bien au contraire. «Je n'ai pas de problème à ce qu'on manifeste pour la cause palestinienne», affirme-t-il. Mais le brandissement de pancartes «From the river to the sea» au cours de ces manifestations l'a choqué. «C'est soutenir qu'Israël soit rayé de la carte», déplore le président.