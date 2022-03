Vol depuis le Findel : Le Luxembourg-Porto dérouté vers l'Espagne

LUXEMBOURG/PORTO - Le vol parti à 6h du matin du Findel en direction de Porto a dû atterrir et patienter à Vigo, en raison du mauvais temps au Portugal.

Le vol «a dû atterrir en Espagne en raison des conditions météo à Porto, confirme un porte-parole de Luxair joint par L'essentiel. Depuis l'atterrissage, l'avion a dû attendre plusieurs heures avant de repartir. «Il y a eu plusieurs reports, on nous a dit plusieurs fois que l'avion allait pouvoir repartir, mais il a dû attendre».

De nombreux avions venus d'un peu partout dans le monde patientaient, en effet, de pouvoir enfin gagner Porto, et «on attend notre tour». Les passagers du vol parti de Luxembourg ont pu «sortir de l'avion pour se rafraîchir». L'avion est finalement reparti vers 14h30 et ses passagers sont arrivés à bon port, 150 km plus loin, peu de temps après.