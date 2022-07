Entreprises et droit de l'homme : Le Luxembourg pose un lapin à l'ONU, faute de fonctionnaires dispos

Qui fait tourner l'administration luxembourgeoise en ce moment? Un groupe de travail de l'ONU sur les entreprises et les droits humains devrait être dans le pays depuis le 18 juillet et jusqu'à jeudi, pour une visite de travail. Or, dévoilent nos confrères de Paperjam, la visite de travail a dû être reportée quelques jours avant son début, par le gouvernement luxembourgeois.