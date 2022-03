Le Luxembourg pourrait perdre 15% de croissance

LUXEMBOURG - Le pays ne rattrapera pas les pertes de croissance dues à la crise, souligne la Banque centrale du Luxembourg (BCL).

La BCL a soufflé le chaud et le froid lors de la présentation de ses prévisions économiques. D'un côté, elle a revu à la hausse ses perspectives de croissance. La récession ne serait «que» de 3,7% cette année (contre -4% prévu auparavant), grâce à une reprise de l'activité notable depuis l'été. La croissance devrait ensuite atteindre 1,9% l'année prochaine, puis 2,3% en 2011. La BCL se montre ainsi plus optimiste que le Statec.

Mais la Banque centrale s'est aussi livrée à un exercice d'économie-fiction: et si la crise n'avait pas eu lieu? Le Luxembourg aurait continué avec sa croissance, de 4% en moyenne. Et la richesse du pays serait en 2011 supérieure de 15% aux prévisions actuelles, selon la BCL. Une situation très dommageable car «les pays ne rattrapent jamais le retard dû à une crise», note Jean-Pierre Schoder, chef du département économie et recherche de la Banque centrale.