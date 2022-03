Qualifications Euro 2020 : Le Luxembourg prend l'avantage face à l'Italie

Le Luxembourg s'est imposé (24-23) face à l'Italie devant plus de 1 200 spectateurs mercredi soir à La Coque en qualifications de l'Euro 2020.

Le Luxembourg est toujours en course pour décrocher son billet pour la deuxième phase des qualifications de l'Euro 2020 après sa victoire sur l'Italie (24-23) ce mercredi soir à La Coque. Mais l'équipe nationale devra pour cela défendre un fragile avantage d'un but en Sicile lors du match retour ce dimanche. Une mission difficile car la pression sera forte à Syracuse.

Après avoir mené de quatre buts devant plus de 1 200 spectateurs acquis à leur cause mercredi soir, les coéquipiers de Martin Muller auraient en tout cas pu espérer partir pour l'Italie avec une avance plus conséquente.

Auteurs d'une meilleure entame, les Luxembourgeois ont vite pris les commandes des opérations (2-0, 3e). Mais ils manquaient d'efficacité en attaque, expédiant notamment trois tirs sur les poteaux par Jimmy Hoffmann et Dany Scholten pour creuser l'écart.