Festival de cinéma: Le Luxembourg présent à Cannes? «Une bonne reconnaissance»

- L'essentiel: En quoi est-ce important pour le Film Fund d'avoir des coproductions en compétition à Cannes?

Guy Daleiden, le directeur général du Film Fund Luxembourg: On reçoit quand même des moyens financiers du gouvernement pour investir dans le développement du secteur de la production audiovisuelle. Quand on voit que le secteur a premièrement fait des films qui sont reconnus au niveau international, c'est une bonne reconnaissance pour le travail qui est fait au sein du Fund, mais également et avant tout par nos professionnels luxembourgeois.

Si les films sont sélectionnés, il y a reconnaissance du travail du Fond et reconnaissance du travail des acteurs. Le Fond n'existe que pour les acteurs du cinéma (réalisateurs producteurs, comédiens, techniciens). Avec toute sélection à un festival on voit qu'on est en train de faire le travail qu'on nous a demandé de faire. On ne reçoit pas l'argent uniquement pour le distribuer mais pour investir dans le développement du secteur.

- Secteur qui s'en est relativement bien sorti malgré la pandémie…

Je suis étonné également. Il y a deux ans comme tous les autres pays, les autres secteurs, le secteur de la production audiovisuelle luxembourgeoise souffrait. On avait des retards au niveau des diffusions, de la production, beaucoup de films avaient reçu leur financement ou l'accord de financement mais qui ne pouvaient pas se faire, pas seulement à cause du Luxembourg mais étant donné qu'on fait tous nos films en coproduction internationale, on avait des difficultés pour combiner les ressources des différents pays. L'Irlande était fermée pendant des mois, il n'y avait aucune coproduction qui pouvait se faire avec l'Irlande.

On a essayé premièrement de se concentrer sur la production avec nos voisins directs (la France, la Belgique, l'Allemagne). chez nous comme dans tous les autres pays, il y avait un certain embouteillage au niveau de la production. Depuis les derniers mois, ça a évolué de nouveau. Actuellement on a trois films, longs-métrages, dont deux avec réalisateurs luxembourgeois, qui se tournent sur le sol luxembourgeois. On a toujours un retard et j'espère qu'il va se réduire dans les mois prochains. On a eu de la chance, le gouvernement a plus rapidement ouvert les salles que les pays voisins.

- Il n'y aura pas plus de budget pour le Film Fund. Comment ça va se passer?