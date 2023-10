Le Luxembourg présent au Festival du film de Moscou

Malgré la guerre de la Russie contre l'Ukraine, l’Union européenne organise à nouveau un festival du film à Moscou en novembre - après une interruption l'année dernière. 21 films venus d'Allemagne, de France, d'Espagne, d'Italie, de République tchèque, du Luxembourg et d'autres pays de l'UE seront projetés du 1er au 15 novembre, principalement en ligne et gratuitement.

Même dans le contexte difficile de la guerre, l'UE veut montrer que les relations entre Européens et Russes peuvent se poursuivre, a déclaré l'ambassadeur de l'UE Roland Galharague à Moscou. «Le cinéma unit les gens», a martelé le diplomate dans un cinéma moscovite devant des invités triés sur le volet. «La culture et l'art russes constituent également une source d'enrichissement pour le cinéma en Europe», a encore indiqué Roland Galharague.

La culture occidentale parfois diabolisée

Le Luxembourg sera de la partie à Moscou avec «Viendra le feu» du réalisateur français Olivier Laxe, une coproduction entre le Luxembourg, l'Espagne et la France. Le film avait déjà fait forte impression au Festival de Cannes en 2019, remportant le prix dans la catégorie «Un Certain Regard».

«Viendra le feu» est un drame qui traite de la solitude personnelle au sein d'une petite communauté. Le protagoniste du film, Amador, est libéré de prison après avoir purgé une peine pour incendie criminel. Il retourne dans sa ville natale, située dans les montagnes de Galice, et mène une vie tranquille avec sa mère et ses trois vaches. Lorsqu'un incendie frappe la région une nuit, des tensions éclatent entre Amador et ses voisins, faisant ressurgir des préjugés et la peur des gens différents.