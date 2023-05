Le Luxembourg prêt à se pencher sur le droit à l'avortement

C'est justement pour éviter tout renversement dans les années futures que plusieurs d'entre eux ont ouvert la voie à une révision constitutionnelle. Historiquement moins libéral que ses voisins – l'IVG n'est plus inscrite dans le Code pénal depuis 2014 seulement – le Luxembourg est également prêt à en discuter.

Un groupe de travail avec le Planning familial

Si elle ne s'aventure pas sur les potentielles évolutions, la ministre socialiste préfigure déjà «une adaptation de la loi». Une analyse sera ainsi menée par un groupe de travail, qui se réunira pour la première fois «avant la fin du mois de mai». Seront représentés le ministère de la Santé, la Direction de la santé, le ministère de la Justice, le Collège médical, le Conseil supérieur de certaines professions de santé, la Société luxembourgeoise de gynécologie et d’obstétrique et le Planning familial.

Signe de l'importance du contexte international – et régional – l'analyse «portera également sur les législations applicables en matière d’IVG dans nos pays voisins et limitrophes», annonce la ministre, précisant que la réforme se fera «dans les meilleurs délais». Avant la fin de la législature? Si elle ne s'avance pas sur cette question posée par le député, cela apparaît hautement improbable considérant l'état d'avancement des débats, la complexité de ceux-ci, les autres échéances et la tenue des élections à l'automne.