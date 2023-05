Le Luxembourg prêt pour les Jeux des Petits Etats d'Europe

Ils défendront les couleurs du pays dans une dizaine de disciplines, face à des nations comme, l'Islande, Chypre, Andorre, le Monténégro, Monaco, Malte et Saint-Marin et le Liechtenstein. Lors de la dernière édition, organisée en 2019 au Monténégro, le Luxembourg avait dominé la compétition avec 77 médailles, dont 26 en or.