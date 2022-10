Tennis de table: Le Luxembourg qualifié pour les 8es de finale du Mondial par équipes

Le Grand-Duché s’est hissé, lundi, en 8es de finale des championnats du monde par équipes, à Chengdu, en Chine. Emmenées par une très grande Ni Xia Lian, les Luxembourgeoises (19es au classement mondial) ont battu la Thaïlande (20e) lors de leur dernier match de poule lundi. La joueuse de 59 ans, classée 41e mondiale en simple, a remporté (3-1 et 3-2) ses deux rencontres face aux Thaïlandaises Jinnipa Sawettabut (27e) et Orawan Paranang (118e). Cette dernière avait un peu plus tôt déjà subi la loi de Sarah De Nutte (74e), en trois sets (3-0), tandis que Tessa Gonderinger (299e) s’était inclinée (3-1) contre Wanwisa Aueawiriyayothin (371e), lors du troisième match.